The Last of Us 2 su PS5 a 60 fps, upgrade gratuito disponibile per il download

The Last of Us 2 ha finalmente ricevuto l'upgrade gratuito per PS5, che porta la grafica del gioco a 60 fps: la patch 1.08 è già disponibile per il download.

La patch PS5 di The Last of Us 2 era in lavorazione già da alcuni mesi, secondo i rumor, e oggi Naughty Dog ha pensato bene di metterla a disposizione di tutti i possessori del gioco.

"Il 2021 finora è stato incredibile: The Last of Us Parte II ha ricevuto oltre trecento premi come Game of the Year, un risultato senza precedenti", ha scritto Arne Meyer, director of communications presso Naughty Dog.

"Siamo davvero grati alla community per il supporto durante lo scorso anno e per averci votato per la categoria gioco dell'anno ai BAFTA e ai Golden Joystick."

"Abbiamo ricevuto tantissime mail dai fan in cui ci veniva detto quanto significasse per loro la serie di The Last of Us e siamo rimasti stupefatti dalla mole di fanart, cosplay e tatuaggi che avete condiviso con noi."

"Una delle cose più richieste dalla community era la pubblicazione di una performance patch per The Last of Us 2 su PlayStation 5. Ebbene, oggi è il giorno tanto atteso: potete scaricarla gratuitamente!"

"Una volta che la patch 1.08 di The Last of Us Parte II sarà installata sulla vostra PS5, troverete un selettore fra le opzioni video che consente di scegliere il target del frame rate tra 30 fps e 60 fps", ha spiegato Arne Meyer.

"Ciò vi consentirà di optare per la soluzione che preferite, in concomitanza con gli altri miglioramenti che fanno parte della retrocompatibilità con i giochi PS4, come la risoluzione aumentata, i caricamenti più veloci, ecc."

"Il team di sviluppo ha sperimentato con l'hardware di PS5 e con le possibilità che mette a disposizione fin dal lancio della console, lo scorso anno, e siamo entusiasti per ciò che ci aspetta in futuro."

"Questo aggiornamento non è che il primo passo per la nostra esperienza su PlayStation 5. Vi faremo sapere non appena avremo ulteriori notizie da condividere!"