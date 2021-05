Fall Guys: costumi di Tron svelati, prezzo e data di uscita

Mediatonic, tramite il proprio profilo Twitter, ha svelato al mondo i dettagli sui nuovi costumi ispirati a Tron per Fall Guys Ultimate Knockout. Il DLC conterrà Tron, Rinzler e Quorra. Inoltre, sarà possibile acquistare Sark all'interno dello store in-game al prezzo di 22.000 Kudos. La data di uscita è il 24 maggio 2021.

L'attuale stagione di Fall Guys Ultimate Knockout è dedicata agli anni '80 e alla loro estetica, quindi questi nuovi costumi dedicati a Tron sono perfettamente azzeccati. Potete vedere i quattro costumi che saranno disponibili nel gioco qui sotto.

La stagione 4.5 - chiamata "DAVE" - di Fall Guys è attualmente in corso. Ha introdotto due nuovi round, 55 variazioni di 12 round già disponibili, lobby personalizzate e vari miglioramenti a bug e prestazioni. Vi ricordiamo che Fall Guys è disponibile su PC e PlayStation 4. Le versioni Nintendo Switch e Xbox sono attese per un generico 2021: in precedenza erano attese per l'estate.

Vi ricordiamo che Epic Games ha acquisito Mediatonic, arriveranno presto nuovi progetti esclusivi dell'Epic Games Store?