Sonic the Hedgehog 2: dopo Tails, un altro amato personaggio compare in scena

Dopo il successo del primo Sonic the Hedgehog, Paramount e SEGA sono pronti per raddoppiare con un nuovo film, Sonic the Hedgehog 2. Sappiamo che il porcospino blu tornerà con il supporto di un amico, Tails, ma secondo recenti indiscrezioni pare che ci sarà spazio per un secondo amato personaggio della saga.

Ovviamente qualcuno potrebbe ritenere questa informazione uno spoiler, quindi vi invitiamo a proseguire oltre l'immagine qui sotto unicamente se non è un problema scoprire qualche dettaglio di Sonic the Hedgehog 2 in anticipo.

Sonic the Hedgehog 2: il nuovo personaggio è...

Secondo nuove fotografie condivide da TailsChannel, il nuovo personaggio che sarà a fianco di Sonic e Tails sarà Knuckles. Il personaggio, che potete vedere nelle immagini presenti nel tweet qui sotto, è presente in scena sotto forma di modello di plastica: probabilmente si tratta di un punto di riferimento per gli attori; la versione finale che apparirà nel film sarà poi creata in CGI.

La presenza di Tails era nota da tempo, mentre Knuckles era stato al centro di alcune indiscrezioni alcuni mesi fa. Ancora non sappiamo, però, quale ruolo svolgerà il personaggio. Potrebbe iniziare subito come eroe oppure potrebbe essere uno degli antagonisti che si redimerà nel corso della vicenda. Secondo quanto riportato, Paramount Pictures è in cerca di un doppiatore che sia in grado di dare a Knuckles un tono serio ma al tempo stesso un po' ingenuo.

Ricordiamo che Sonic the Hedgehog 2 è previsto per l'uscita nelle sale l'8 aprile 2022, sempre che non vi siano ritardi, ovviamente, causati dalle limitazioni anti-COVID-19. Vi segnaliamo infine che Sonic 2 è già pieno di easter egg di Sonic Adventure 2 e Dr. Robotnik's Mean Bean Machine.