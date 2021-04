Nintendo Switch Online: Descenders in prova gratuita fino al 27 aprile

Nintendo è tornata a offrire un nuovo Game Trials agli iscritti di Nintendo Switch Online. Gli abbonati hanno tempo da oggi, 21 aprile 2021, fino al 27 aprile 2021, per provare in formato gratuito Descenders. Non si tratta di una demo, badate bene, ma del gioco completo che può essere utilizzato senza alcuna limitazione fino alla data di scadenza dell'offerta.

Inoltre, i giocatori avranno modo di acquistare il gioco a un prezzo scontato fino al 18 maggio 2021. Tutto quello che dovete fare è andare sul Nintendo eShop e, se siete abbonati a Nintendo Switch Online, scaricare la versione di prova gratuita di Descenders. La prova è disponibile in Europa e Australia, per il momento.

Descenders

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Descenders riesce a conquistare anche chi non è appassionato di sport estremi, mantenendosi in equilibrio fra la simulazione e l'arcade più estremo, aprendosi a diversi approcci e stili di gioco. In questo senso è l'erede dei grandi sportivi estremi usciti a cavallo tra gli anni 90 e il duemila, ponendo il gameplay al primo posto e costruendoci intorno un gioco che ha riferimenti con la disciplina sportiva presa in esame ma piegata prima di tutto alle esigenze del videogioco."

Gli sviluppatori sono inoltre riusciti a vendere più copie grazie all'introduzione del gioco nel Game Pass. Probabilmente questa prova gratuita per Nintendo Switch Online aiuterà ulteriormente questo interessante gioco.