A Plague Tale Innocence: Asobo assume per un nuovo gioco non annunciato

Asobo Studio è da tempo impegnata con Microsoft Flight Simulator, l'enorme gioco di simulazione per PC e Xbox. Il titolo sta ancora ricevendo update regolari e sicuramente il team lo supporterà per ancora un po' di tempo. Al tempo stesso, lo studio sembra essere al lavoro su un nuovo progetto ancora non annunciato. Infatti, è alla ricerca di due nuovi Senior Animator. Che si tratti di un seguito di A Plague Tale Innocence?

Asobo Studio segnala che i candidati lavoreranno a un progetto "AA o AAA", devono inoltre avere "eccellente maestria delle tecniche di animazione" e devono avere "una buona conoscenza dell'anatomia". Non sappiamo di che tipo di gioco si tratti, ma considerando che si parla di anatomia possiamo escludere qualcosa di legato a Microsoft Flight Simulator. Una possibilità, come detto, è che si tratti di un seguito di A Plague Tale Innocence.

A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale Innocence ha venduto bene, oltre un milione di copie (in data 1 luglio 2020), ed è stato definito un successo commerciale dal publisher Focus Home Interactive ancora prima della condivisione di tali dati. Sarebbe perfettamente sensato se Asobo decidesse di portare avanti tale IP.

Un vecchio rumor voleva che un seguito di A Plague Tale Innocence fosse in arrivo nel 2022 e Focus e Asobo avevano confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco, senza specificare di cosa si trattasse. Per ora non sappiamo altro, ma speriamo di ricevere informazioni ufficiali presto.

Vi segnaliamo infine che Microsoft difficilmente acquisirà Asobo Studio: il team rafforza la sua indipendenza con Sagard NewGen.