God of War: Santa Monica al lavoro su una nuova IP fantasy, per un annuncio

Sappiamo bene che SIE Santa Monica Studio è al lavoro sul prossimo capitolo di God of War, ma il team si sta dedicando anche a un nuovo progetto. Si tratta probabilmente di una nuova IP che sembra legata a un mondo fantasy. Ecco quanto sappiamo.

SIE Santa Monica Studio ha pubblicato una nuova proposta di lavoro nella quale segnala una posizione per un/una "senior character concept artist" il/la quale si dovrebbe occupare di "un nuovo titolo ancora non annunciato". Tra le varie responsabilità si parla anche dello "sviluppo e mantenimento di partnership creative e di collaborazione tra diverse aree per aiutare nello sviluppo di personaggi in-game, linguaggio visivo e regole per dei mondi fantasy".

God of War e oltre: una nuova IP fantasy in arrivo?

L'idea, quindi, è che il team di God of War sia al lavoro su una nuova grande IP con un mondo fantasy complesso, probabilmente con l'obbiettivo di poter creare una nuova saga per PlayStation. Si parla inoltre anche di creare personaggi dallo stile fantasy credibili, ma anche creature e altri elementi, sfruttando gli strumenti di creazione e le tecniche più moderne.

A marzo 2021 gli autori di God of War erano anche alla ricerca di un lead writer per un nuovo gioco. A gennaio invece il team stava assumendo un art director. Solo con questa ultima proposta di lavoro abbiamo però potuto scoprire che si tratta di un gioco dal taglio fantasy. Chiaramente lo studio sta potenziando il proprio team con lo scopo di sviluppare (almeno) un nuovo gioco. Speriamo di scoprire qualcosa di ufficiale quanto prima.