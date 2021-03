PS5: Santa Monica, autore di God of War, cerca un lead writer per un nuovo gioco

SIE Santa Monica Studio, team che ha creato God of War, è alla ricerca di un nuovo lead writer per un "nuovo gioco non ancora annunciato" che, quasi certamente, è destinato a PS5. In questo momento è possibile inviare la propria candidatura tramite il link che vedete nel tweet in calce alla notizia. Il candidato deve avere almeno 10 anni di esperienza e deve aver rilasciato almeno un gioco AAA come lead o senior writer.

Che gioco sarà questo "nuovo titolo"? Per ora è impossibile dirlo. Possiamo escludere che si tratti di God of War Ragnarok (nome non ufficiale), in quanto Santa Monica parla di un gioco "non annunciato", ma per il momento è impossibile dire di più.

Speculando, possiamo fare un paio di ragionamenti. Prima di tutto, potrebbe essere una nuova IP: Sony negli ultimi anni ha dimostrato di voler puntare su nuove proprietà intellettuali così da mantenere il proprio portfolio fresco. Non dovremmo però essere così rapidi ad escludere l'idea che si tratti sempre di un progetto dedicato al mondo di Kratos e God of War.

Una possibilità è che Santa Monica abbia in cantiere uno spin-off della saga di dimensioni contenute o anche un capitolo VR con il quale spingere le vendite del futuro headset di PS5. Come detto, sono solo speculazioni, ma per ora non possiamo andare oltre.

Ad oggi sappiamo che God of War Ragnarok uscirà quando sarà pronto, parola del director.