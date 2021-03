Stellaris e Cities: Skylines sono gratis su Xbox per tutto il weekend, per la gioia dei fan Paradox

Sabato 13 marzo 2021 Paradox Interactive, uno dei publisher più apprezzati da tutti gli amanti della strategia, trasmetterà il Paradox Insider. Lo seguiremo in diretta a partire dalle 20 sul nostro canale di Twitch. Per celebrare l'evento, l'etichetta svedese ha deciso di rendere gratuiti per tutto il weekend Stellaris: Console Edition e Cities: Skylines. Lo faranno all'interno dell'iniziativa Free Play Days di Xbox.

Questo vuol dire che fino a lunedì mattina alle 8, se siete abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass, avrete la possibilità di scaricare e giocare sulle vostre Xbox (quindi sia le One che le Series X|S) due tra i più apprezzati giochi del publisher svedese. Nel caso in cui cadiate vittima del fascino di questi giochi, contemporaneamente sono attive tante promozioni per comprare questi giochi e le loro espansioni.

Per esempio Stellaris: Console Edition ha il 67% di sconto sia sulle versione di base (inclusa anche nell'Xbox Game Pass), sia in quella deluxe. Cities Skyline ha il 75% di sconto ed è disponibile in bundle anche con Surviving Mars. Nel caso in cui vogliate sapere cosa ne pensiamo di questi due giochi, vi lasciamo con la recensione di Stellaris: Console Edition e la recensione di Cities: Skylines.