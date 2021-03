The Witcher sbarca su GeForce Now: col supporto a GOG tutta la saga di CD Projekt RED è in streaming

Nvidia ha comunicato che da qualche ora GeForce Now supporta ufficialmente anche GOG.com. Con il supporto a questo celebre negozio digitale, di proprietà di CD Projekt RED, arriva anche la possibilità di giocare in streaming a tutta la saga di The Witcher.

Questo vuol dire che le versioni GOG di quattro giochi della saga The Witcher sono completamente fruibili attraverso GeForce NOW. Lo strigo arriva insieme ad altri cinque titoli, tra cui il recente lancio di Stronghold: Warlords. Avete letto la nostra recensione di Stronghold: Warlords.

GeForce NOW ha collaborato con il team di GOG per aggiungere il supporto a più giochi sin dal lancio di Cyberpunk 2077, ovvero il primo gioco abilitato a GOG su GFN. Adesso è il momento della seconda fase: i membri che possiedono i giochi della saga The Witcher su GOG.com possono giocare a quelle versioni sui loro dispositivi - il tutto alimentato dai server di streaming di GeForce NOW.

Inoltre, i membri potranno catturare facilmente i loro migliori momenti di gioco in The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, grazie agli strumenti di condivisione di GeForce NOW. Sarà dunque possibile catturare le vostre lotte migliori usando il nostro overlay di gioco e personalizzare il vostro look attraverso NVIDIA Freestyle. Infine, grazie ad Ansel potrete scattare la foto perfetta di Geralt da qualsiasi angolazione dello splendido open-world ideato da CDPR.

