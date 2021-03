Crash Bandicoot 4, PC: trailer svela la data di uscita della versione Battle.net

Crash Bandicoot 4 It's About Time è finalmente pronto per arrivare anche su PC, precisamente via Battle.net. Activision Blizzard ha rilasciato tramite il canale YouTube ufficiale del gioco un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, dedicato proprio al lancio del gioco su nuove piattaforme. Oltre a confermarci che è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e su Nintendo Switch, la compagnia ci conferma anche che la data di uscita della versione PC è il 26 marzo 2021.

Il filmato non mostra nulla di nuovo, ma la qualità di Crash Bandicoot 4 It's About Time è a dir poco certificata. Tutto ciò che interessava a noi giocatori era però la conferma della data di uscita: ad oggi sapevamo solo che il gioco sarebbe arrivato nel 2021. Ora possiamo con certezza dire che sarà disponibile dal 26 marzo 2021.

Nella nostra recensione della versione PS5 di Crash Bandicoot 4 It's About Time vi abbiamo spiegato che: "Crash Bandicoot 4: It's About Time torna su PlayStation 5, ed è ancora più bello: ora potrete accompagnare Crash nelle sue avventure contando sul 4K, sui 60FPS, sull'Audio 3D e - limitatamente - sul feedback aptico del DualSense."

"Chi possiede già il titolo su PlayStation 4 può semplicemente mettere in download la versione sviluppata ad hoc per PlayStation 5, oppure inserire il CD e provvedere all'aggiornamento; tutti gli altri dovrebbero comunque valutare l'acquisto, perché si tratta (oggi come allora, forse ancora di più oggi) di un platform eccezionale. Difficile pretendere di più, limitatamente ad un'operazione di questo tipo. Ora si spera in qualche annuncio relativo a Spyro. Tanto si è capito che Activision continuerà ad insistere su queste IP: e meno male!"