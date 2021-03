Crash Bandicoot 4: It's About Time, la recensione per PS5: divertimento a 4K e 60 FPS

La recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time per PlayStation 5 è in realtà l'analisi di una conversione: quella pensata da Activision per la next gen in generale, e per la nuova home console Sony in particolare; la versione per Nintendo Switch, per ovvi motivi di hardware nel bene e nel male fa storia a sé, ma c'è anche lei. Ora: coloro che abbiano già giocato Crash Bandicoot 4 su PlayStation 4 (e Pro) il prossimo 13 marzo 2021 potranno semplicemente mettere in download l'aggiornamento per PlayStation 5, gratuitamente. In alternativa, i ritardatari potranno anche acquistare direttamente il gioco completo su next gen, al prezzo di listino. Da ultimo, quale occasione migliore per tornare a parlare ancora una volta di un titolo che ci ha convinti talmente tanto da assegnarli un sonoro 9 già lo scorso autunno? Il vostro (nostro) marsupiale preferito è di nuovo qui, adesso al massimo delle sue potenzialità dal punto di visto grafico e tecnico.

La conversione su PS5

La conversione su PlayStation 5 di Crash Bandicoot 4: It's About Time non ha deluso le attese, e chiaramente si è limitata a proporre quanto annunciato non troppo tempo fa da Activision; oltre, naturalmente, a tutti quegli aspetti che era lecito attendersi su next gen. Inutile girarci attorno: la produzione funzionava già benissimo di suo su PlayStation 4 e su PlayStation 4 Pro. Notammo già a suo tempo, pensando ad un ipotetico arrivo su console di nuova generazione, che al più avrebbe potuto pretendere qualche rifinitura, limatura, leggero potenziamento legato al nuovo hardware, nulla di più nulla di meno. E infatti le cose sono andate esattamente così.

Crash Bandicoot 4: It's About Time presenta anche dei nemici... enormi

Per essere ancora più precisi, su PlayStation 5 Crash Bandicoot 4: It's About Time riceve il 4K e i 60 FPS: se il primo avrà bisogno di un degno televisore o monitor per essere gustato appieno, i secondi sono di certo una gradita aggiunta per tutti quanti. Ricordiamo che su PlayStation 4 Crash Bandicoot 4 era ancorato ai 30 FPS, e su PlayStation 4 Pro questi ultimi venivano "sbloccati" verso l'alto; non si è mai capito fino in fondo se già su PlayStation 4 Pro toccasse i 60 FPS esatti, precisi. Adesso su PlayStation 5 la risposta è affermativa, e - per quanto abbiamo avuto modo di vedere - sia nelle situazioni meno concitate che in quelle più affollate. Insomma, è ovvio che al momento (la versione per PC di Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà più avanti) il modo migliore di godere del titolo, visivamente e tecnicamente parlando, sia proprio questa qui.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, volete i pirati? Avrete i pirati

Ma non è tutto, per quanto riguarda le novità. Su next gen, infatti, potrete ora fruire di un audio ancora più rifinito grazie all'utilizzo della tecnologia Audio 3D; quella che dal punto di vista commerciale è stata da subito associata alle cuffie wireless PULSE 3D, per intenderci. In realtà, però, non servono per forza quelle per godere dell'Audio 3D; né è scontato che ogni videogioco pubblicato su PlayStation 5 lo supporti. Crash Bandicoot 4 sì, ed è questo il dettaglio importante. Poteva invece andare decisamene meglio per il feedback aptico, sì presente ma ancora ai suoi minimi storici (farete fatica a notarlo nelle prime ore, soprattutto giocando nei panni del protagonista). Concludendo il paragrafo con un riassuntino veloce per i più svogliati: se avete una PlayStation 5 e sapete cosa state acquistando, procedete senza alcun dubbio. Se invece non sapete di cosa abbiamo parlato finora o semplicemente volete ripassare un po' l'ultima avventura del marsupiale, procedete oltre.