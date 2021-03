Everywhere: "vogliamo creare nuovi mondi e nuovi modi di giocare", dice Build a Rocket Boy

Del misterioso Everywhere si sa poco, ma inspiegabilmente il gioco ha creato intorno a sé una nutrita schiera di seguaci che rasentano il maniacale fanatismo. Sarà perché si tratta del nuovo gioco di Leslie Benzies, il creatore di GTA 3-4-5, sarà che le notizie e i patentini trapelati dallo sviluppatore fanno pensare ad un progetto estremamente ambizioso, ma su Reddit c'è una folta community che commenta ogni notizia, speculando su quello che Everywhere potrebbe essere. Recentemente un portavoce di Build a Rocket Boy, lo studio di sviluppo dietro al progetto, è intervenuto a commentare tutto quello che è venuto fuori sul gioco. Dicendo che alcune cose in effetti sono simili a quelle che saranno inserite nel progetto finale, ma anche dicendo che lo studio è ambizioso e vuole "creare nuovi mondi e nuovi modi di giocare".

Rispondendo a IGN.com, che ha riunito in un solo articolo tutte le teorie sorte intorno a Everywhere, un portavoce di Build a Rocket Boy ha detto "amiamo il fatto che la community stia mettendo insieme tutte le informazioni che si possono trovare su internet per provare ad immaginare cosa potrebbe essere Everywhere. Siamo dei grandi fan di quel Subreddit! Alcune delle cose che i fan hanno scoperto e che IGN ha inserito all'interno del suo articolo, in effetti, non sono molto diverse da quelle che stiamo creando. Mancano completamente il contesto e la scala, che saranno davvero entusiasmanti e che i giocatori potranno sperimentare una volta che avremo pubblicato il gioco."

Parlando della struttura del gioco Build a Rocket Boy ha aggiunto che "non ci piace pensare in termini di open-world o closed-world, ma piuttosto di come possiamo costruire nuovi mondi e nuovi modi di giocare".

In passato abbiamo detto che Everywhere potrebbe essere una piattaforma potenzialmente infinita che da una parte prende elementi dei GTA e dall'altra ha persino l'ambizione di riprodurre OASIS, il mondo virtuale di Ready Player One.

Si tratta, comunque, di un progetto molto ambizioso che speriamo saprà mantenere le alte aspettative che si stanno creando intorno al gioco.