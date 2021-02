Everywhere, il rivale di GTA 6 potrebbe essere una piattaforma potenzialmente infinita

Dagli ultimi brevetti registrati online arriva la conferma che Everywhere, il nuovo gioco dell'ex presidente di Rockstar North Leslie Benzies, è un progetto estremamente ambizioso. Il gioco, infatti, non solo si pone come potenziale rivale di GTA 6, ma potrebbe persino essere una piattaforma dal gameplay potenzialmente infinito, sia per l'online che per il giocatore singolo.

In rete, infatti, sono stati scovati due patentini registrati da Build A Rocket Boy Games, lo studio di veterani di Rockstar Games impegnato nel progetto. I due brevetti sono stati registrati presso il World Intellectual Property Organization nel 2020, ma solo pochi giorni fa sono stati scovati dai curiosi fan che, nonostante non si sappia nulla di Everywhere, seguono il progetto con attenzione.

Il primo brevetto parla di un "Sistema e metodo per creare degli ambienti creati dal computer", mentre il secondo parla semplicemente di "Gioco Multiplayer". Da queste due informazioni i fan hanno cominciato a pensare che Everywhere sarà più di un "semplice" rivale di GTA 6, ma sarà una vera e propria piattaforma virtuale pensata per avere in continuazione nuovi contenuti sia per il sigle player, sia per la componente multigiocatore.

Il logo di Everywhere è una delle poche cose che conosciamo del gioco.

Questo nel caso in cui Build A Rocket Boy Games riesca a dare corpo alla sua visione. Non sarebbe la prima volta, però, che uno studio brevetta un'idea embrionale, che poi non riesce, per limiti di risorse e tempo, a realizzare pienamente. Qualcuno ha detto Cyberpunk 2077?

Mentre si sa molto poco del gioco, se non alcuni rumor che sostengono che Everywhere uscirà tra la fine del 2021 e il 2022, GTA 5 continua a macinare vendite stellari, una cosa che potrebbe posticipare ulteriormente l'annuncio di GTA 6.