Everywhere, un documento sostiene che il gioco del creatore di GTA uscirà nel 2021

Da un documento che apparentemente appartiene a Build A Rocket Boy, emerge la data di uscita prevista inizialmente per Everywhere. Il nuovo gioco del creatore di GTA Leslie Benzies, infatti, è previsto per la fine del 2021. Sempre che qualche intoppo non sopraggiunga nel frattempo.

Il documento "leakato" online dice chiaramente che l'obiettivo dello studio è quello di far uscire Everywhere nel Q4 2021. Un obiettivo che, al momento della stesura del documento, era "ancora percorribile". Lo stesso studio, però, aggiungeva che, viste le ambizioni del progetto e la complessità dello sviluppo tecnologico, c'è il rischio che il gioco richieda più tempo per essere completato.

Il documento, oltretutto, è stato redatto alla fine del 2019, prima che il COVID-19 sconvolgesse non solo le nostre vite, ma anche tutte le tabelle di marcia dell'industria dei videogiochi. Quindi è molto probabile che l'obiettivo Q4 2021 non sia più così realistico come previsto 12 mesi fa, nonostante i 42 milioni aggiuntivi immessi nel suo sviluppo.

Questo documento, unito alle altre voci che sostenevano che Everywhere sarebbe uscito nel 2021, corrobora il fatto che Build A Rocket Boy è nelle fasi finali dello sviluppo e se non ce la farà per quest'anno, vuol dire che questo rivale di GTA sarà pronto pochi mesi dopo.

Nella speranza che il team di sviluppo, pur di uscire quanto annunciato, non presenti un gioco problematico come Cyberpunk 2077