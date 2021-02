Twitch: stremaer finge di avere uno stalker per attirare l'attenzione

La streamer Twitch AZRA è stata accusata di aver finto di essere perseguitata da uno stalker, solo per attirare un po' l'attenzione su di sé e far crescere il numero dei suoi seguaci sulla piattaforma.

Il dramma degli stalker è purtroppo molto diffuso e colpisce tante streamer, a volte anche in modo drammatico. La maggioranza degli spettatori è solitamente molto solidale con le vittime.

Probabilmente è questo il motivo che ha spinto AZRA a mostrare la foto di qualcuno che la stava spiando dalla finestra su Twitter durante un live stream. I suoi spettatori si sono subito preoccupati, ma a questo punto la streamer ha fatto qualcosa di impensabile, vista la situazione: ha fatto seguire alla foto un link per il suo canale Twitch. In molti hanno quindi ipotizzato che la foto potesse essere falsa e che AZRA abbia voluto creare il caso solo per farsi pubblicità. Secondo altri il presunto stalker sarebbe un suo amico, messo bene in vista per essere facilmente individuabile e fare sensazione. Del resto chi userebbe mai la foto di uno stalker come stunt pubblicitario?

Non è così raro che streamer e affini cerchino di attirare il pubblico in ogni modo. Giusto ieri riportavamo di uno youtuber morto per aver finto una rapina con un vero coltello da macellaio.

