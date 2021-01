Twitch: JadeyAnh riceve minacce di morte da uno stalker in live, ma ora è al sicuro

Twitch è una piattaforma sempre più importante per la carriera di molte persone, che si dedicano allo streaming su base quotidiana. Purtroppo, è anche un tipo di lavoro che lascia esposti e in balia di stalker: la storia di JadeyAnh è un triste esempio. La streamer ha infatti ricevuto minacce in diretta da uno sconosciuto, che affermava di aver rapito il padre. Fortunatamente JadeyAnh e suo padre stanno bene.

JadeyAnh si trovava in diretta su Twitch quando ha ricevuto una chiamata dal numero telefonico di suo padre. Rispondendo, però, ha scoperto che all'altro capo del telefono vi era un uomo sconosciuto il quale affermava di aver rapito il padre di JadeyAnh. Lo stalker ha richiesto alla ragazza di mostrare il seno in diretta, in caso contrario avrebbe tagliato la gola al padre della streamer.

L'uomo, secondo la dichiarazione della streamer, l'ha insultata in vari modi e ha anche confermato di conoscere l'indirizzo di casa della ragazza. JadeyAnh ha cercato di ragionare con lui e di avere conferma che il padre fosse effettivamente in mano allo stalker. Fortunatamente il moderatore di JadeyAnh è subito riuscito a entrare in contatto con i famigliari della streamer e a scoprire che il padre in realtà stava bene ed era al sicuro. JadeyAnh ha quindi interrotto la chiamata e ha contattato la polizia.

L'intera spiegazione dell'accaduto è avvenuta a posteriori tramite Twitter, in quanto la telefonata è avvenuta in tedesco e JadeyAnh era consapevole che almeno una parte dei suoi follower non aveva compreso l'evento. Ha ringraziato tutti i messaggi di supporto ricevuti e ha spiegato di essere ancora sotto shock per l'accaduto.

Non è la prima volta che la ragazza viene presa di mira da uno stalker: lo scorso anno, infatti, le venivano consegnate in modo regolare pizze al suo appartamento e, in un'occasione, è stato dato un allarme per una falsa fuga di gas nel suo edificio.

Si tratta di una situazione terribile che, fortunatamente, non si è conclusa in tragedia. Speriamo che JadeyAnh, al pari di qualsiasi altra persona, non debba più vivere esperienze di questo tipo.

