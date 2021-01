Hitman 3: i giocatori PC dovranno ricomprare Hitman 2 per spostare i livelli

I giocatori di Hitman 3 che acquisteranno il gioco su Epic Games Store dovranno ricomprare Hitman 2 per portare i propri progressi nel nuovo gioco, anche nel caso nel quale già lo possiedano su Steam. Tutto è legato al funzionamento del nuovo Access Pass di IO Interactive. Ecco come funziona.

Prima di tutto, è necessario sapere che è possibile portare all'interno di Hitman 3 i livelli del primo gioco e del secondo gioco. Per farlo, è necessario comprare l'Access Pass: in pratica, l'Access Pass è una sorta di DLC che include i livelli dei vecchi giochi. Nel caso nel quale possediate già i primi due videogame su console, l'Access Pass è gratuito. Nel caso della versione Epic Games Store, però, c'è un problema.

Su Epic Games Store non è disponibile Hitman 2, quindi non è possibile ottenere gratuitamente l'Access Pass, non importa se avete già comprato il gioco su Steam. Hitman 3, vi ricordiamo, è un'esclusiva temporale Epic per un anno.

Questo significa che per poter ottenere i livelli di Hitman 2 all'interno di Hitman 3 su Epic Games Store è obbligatorio acquistare l'Access Pass di Hitman 2 separatamente da Hitman 3. Per scusarsi della cosa, IO Interactive ha disposto due offerte:



Anche se non possedete Hitman 1 su Epic Games Store, per i primi dieci giorni dopo l'uscita di Hitman 3 sarà possibile ottenere l'Access Pass di Hitman 1 gratis (previo acquisto o pre-order di Hitman 3)

L'Access Pass di Hitman 2 sarà offerto in sconto all'80% per i primi 14 giorni dopo l'uscita di Hitman 3 (in futuro sarà di nuovo messo in sconto)

Vi ricordiamo che per poter spostare i contenuti di Hitman 1 all'interno di Hitman 3, è prima necessario spostare i contenuti di Hitman 1 all'interno di Hitman 2 tramite il Legacy Pack: ecco la FAQ ufficiale.

Tutta la questione è molto più complicata di quanto i giocatori avrebbero voluto, questo è certo. Vi segnaliamo infine che sono state svelate le dimensioni della patch di lancio di Hitman 3, obbligatoria per giocare.