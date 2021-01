Dragon Ball: il cosplay di Bulma di Rolyat vuole le vostre Sfere del Drago

Saremo anche in pieno inverno, ma il mondo del cosplay non si ferma di fronte a nulla. A dimostrarlo è Rolyat, nota cosplayer che si è oggi messa alla prova con un nuovo cosplay, questa volta dedicato a Bulma, amata protagonista di Dragon Ball. La serie di Akira Toriyama ci ha donato negli anni molteplici personaggi femminili di spessore, apprezzatissimi dai fan, ma nel cuore di molti c'è spazio soprattutto per la prima amica di Goku.

Rolyat aveva precedentemente proposto dei cosplay di Bulma più canonici, con il classico costume della prima saga che tutti ricordiamo, ma non si è negata una versione più "estiva", indipendentemente dal clima gelido di questa metà gennaio. La cosplayer sfrutta ovviamente la parrucca con fiocco rosso, segno distintivo di Bulma, ma propone poi un semplice costume da spiaggia.

Rolyat ci concede anche un piccolo siparietto comico nella didascalia della fotografia su Instagram, affermando che ci permetterà di ammirare la sua bellezza in cambio delle nostre Sfere del Drago. Bulma, dopotutto, è pur sempre Bulma e non possiamo aspettarci che non sia a caccia delle Sfere.

