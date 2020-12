Dragon Ball Z: il cosplay sexy di Androide 18 di moonchild_77 è da urlo

L'Androide 18 di Dragon Ball Z è un soggetto classico quanto difficile per i cosplay, perché il rischio è sempre quello di tirare fuori qualcosa di superficiale e poco in linea con il personaggio. Fortunatamente non è il caso della cosplayer italiana moonchild_77, che l'ha immaginata in un momento più intimo della sua giornata.

Come non vedere nella foto sottostante la stanchezza dell'Androide 18 che, tornata a casa dopo aver distrutto un paio di pianeti, si spoglia dei suoi abiti da teenager per starsene da sola con il suo Crilin? Decisamente commovente. Quasi da riscriverci un paio di pagine del libro Cuore. In fondo siamo certi che il buon Garrone avrebbe apprezzato e magari avrebbe sviluppato un po' di ultra istinto anche lui.

Se vi piace come la cosplayer moonchild_77 ha interpretato l'Androide 18, allora vi piaceranno anche il suo saiyan, over 9000, la sua Marion, e la sua sexy Bulma.