Dragon Ball Z, sexy Bulma nel cosplay di moonchild_77

Ci sono tanti modi per cominciare bene la nuova settimana del 6 luglio 2020, noi sceglieremo quello più semplice e apprezzabile: un cosplay dedicato alla sexy Bulma di Dragon Ball Z, nel nostro appuntamento quotidiano dedicato ai costumi più interessanti del momento. O a quelli che semplicemente stanno facendo parlare di sé.

La cosplayer moonchild_77, che forse ricorderete per qualche suo altro lavoro, ha realizzato un cosplay davvero notevole dedicato alla sexy Bulma di Dragon Ball Z. Alcuni credono che in realtà si tratti di Merron, ma del resto nessuno ha mai ben capito dove finisca il personaggio di Bulma e dove cominci quello di Merron; tant'è, su Instagram questo lavoro è stato proposto come "Bulma" e ha già superato i 1000 mi piace.

Che si tratti di un costume estremamente sensuale è chiaramente visibile, e non crediamo ci sia bisogno di aggiungere i nostri commenti o eventuali descrizioni in merito. Ci limitiamo pertanto a riportarvi l'immagine poco più avanti; a voi i commenti, che potrete lasciare sfruttando l'apposita sezione in calce all'articolo.

Prima di salutarci ricordiamo almeno gli ultimi cosplay a tema anime, manga e videogames proposti sulle nostre pagine negli scorsi giorni: