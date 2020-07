Assassin's Creed Valhalla, un video di gameplay da 30 minuti spunta online anzitempo

Assassin's Creed Valhalla è protagonista di un video di gameplay da ben 30 minuti, spuntato online anzitempo in quello che sembra essere un nuovo, clamoroso leak per la serie Ubisoft.

Il lungo filmato, che vedremo probabilmente in via ufficiale durante l'evento digitale Ubisoft Forward, il 12 luglio, si pone come una vera e propria demo della campagna del gioco.

Il gameplay parte con la versione femminile di Eivor a cavallo, immersa in uno scenario che strizza dannatamente l'occhio a The Witcher 3: Wild Hunt. Prima di raggiungere il punto d'incontro per la missione, la donna deve affrontare un branco di lupi e ciò fornisce un primo assaggio del sistema di combattimento e delle abilità speciali.

Dopo una spettacolare traversata notturna a bordo di una nave, Eivor e i suoi compagni raggiungono le coste inglesi difese dall'esercito e danno vita all'assalto di una fortezza. Qui vediamo ancora combattimenti, mosse speciali e l'uso dell'ariete per sfondare le porte della base nemica.

Al termine della lunga battaglia si vede per un attimo la mappa e quindi la schermata con l'albero delle abilità sbloccabili per il personaggio, che si rifà alle costellazioni. Le opzioni relative all'equipaggiamento appaiono simili a quelle di Assassin's Creed Odyssey, con la possibilità di cambiare gli oggetti e quindi anche l'aspetto estetico di Eivor.