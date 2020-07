Fortnite Capitolo 2, Jules avrà un ruolo importante nella trama della Stagione 3?

In pochi se ne accorgono davvero, ma Fortnite Battaglia Reale ha una sua trama, che prosegue di stagione in stagione; i protagonisti sono solitamente alcuni dei personaggi del Pass Battaglia. Per esempio, Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 ha avuto come protagonista assoluto Mida. Adesso dovrebbe essere il turno di Jules.

Ne sono convinti diversi fan, nonché testate estere del calibro di essentiallysports.com. Sembra che Jules avrà un ruolo importante nella trama della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2: anche nota come L'Ingegnere, è a conti fatti la fidanzata di Mida, tanto che una sua foto in passato era esposta presso Corso Commercio.

I rapporti tra Jules e Mida, in realtà, potrebbero essere più complicati del previsto, nonché ruotare attorno allo scontro tra Spettri e Ombre. Difatti Mida regnava sull'Agenzia, ma adesso l'Autorità (che fa capo alle Ombre) ha preso il suo posto, e a comandare c'è Jules. Ciò significa che tra i due è accaduto qualcosa, forse in seguito al fallimento di Mida nell'attivare il dispositivo in grado di controllare la tempesta (ciò ha portato poi all'inondazione che ben conoscete).

Secondo un'altra teoria, Mida e Jules sarebbero invece fratello e sorella: adesso lei dovrebbe trovare una soluzione all'inondazione della mappa di gioco, sfruttando le sue doti e le sue abilità dell'ingegneristica. A poco a poco maggiori dettagli della trama di gioco, comunque, verranno svelati: di certo prima del 27 agosto 2020, quando la Stagione 3 di Fortnite dovrebbe ufficialmente terminare. Voi cosa ne pensate, in proposito?

Di recente multiverso e collaborazioni di Fortnite ed Epic Games si sono complicati notevolmente: la skin di Captain America è già disponibile per l'acquisto, quella di Black Manta dovrebbe arrivare presto.