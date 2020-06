Fortnite, il Dispositivo: oltre 20 milioni di utenti hanno seguito l'evento

Il Dispositivo, l'evento di Fortnite che chiude il Capitolo 2 del battle royale di Epic Games, è stato seguito da oltre 20 milioni di utenti, considerando giocatori e spettatori.

Cos'è successo durante l'evento Il Dispositivo di Fortnite? Mida ha rivelato le proprie intenzioni, provando a fermare una volta per tutte la Tempesta attivando appunto il Dispositivo, ma non ce l'ha fatta.

Si è dunque venuta a creare una situazione molto precaria per la mappa di gioco, che potrebbe essere invasa dall'acqua da un momento all'altro: probabilmente sarà questo evento a segnare l'inizio della nuova stagione.

"Siamo stati travolti dall'entusiastica risposta a Il Dispositivo: oltre a 12 milioni di utenti stabili in-game, abbiamo visto la partecipazione di 8,4 milioni di spettatori fra Twitch e YouTube", ha scritto il team di sviluppo in un post su Twitter.

"Mentre stabiliamo nuovi standard per gli eventi dal vivo, stiamo migliorando i sistemi perché un numero ancora maggiore di persone possano assistervi in-game."

We were overwhelmed by the response to The Device. At 12M players in-game, we capped participation for stability while 8.4M more watched live on Twitch + YouTube. As we push the edge of what live-events can be, we're improving systems so more of you can experience them in-game. pic.twitter.com/YTycsB1Zoh