Call of Duty: la classifica dal più brutto al più bel gioco della serie secondo Metacritic

Il franchise noto come Call of Duty non ha bisogno di presentazioni: ha segnato la storia dei videogiochi e degli sparatutto. Parliamo di una serie che che superato nel complesso vendite per 15 miliardi di dollari, e che ad oggi (2020) vanta 18 capitoli ufficiali e vari spin-off. Ma quali sono i capitoli più brutti? E i più belli?

Risponderemo ad entrambe le domande in una volta sola, offrendovi la classifica dal più brutto al più bel gioco della serie. Non secondo il nostro personalissimo parere, sia chiaro: secondo Metacritic. Che, lo ricordiamo, è l'aggregatore generale di tutte le recensioni: più o meno dovrebbe offrire una media del voto generale per ogni singolo capitolo di Call of Duty. Che riteniate o meno affidabile Metacritic, si tratta comunque di un'operazione interessante.

I titoli sono ordinati dal più brutto al più bello, in base ai voti di Metacritic. Dunque il numero 1 è il più brutto, mentre l'ultimo in classifica è il più bello. Se avete dubbi potete ovviamente esprimerli nella sezione dedicata ai commenti. In realtà siamo molto interessanti anche circa la vostra opinione su questa classifica in sé: la ritenete attendibile? L'ultimo aggiornamento importante della serie consiste nell'arrivo della Stagione 4 per Call of Duty: Warzone.

Ecco la lista basata su Metacritic:

Call of Duty: Infinite Warfare - 78/3.7 (Infinity Ward, 2016) Call of Duty: Ghosts - 78/3.9 (Infinity Ward, 2013) Call Of Duty: WW2 - 80/4.2 (Sledgehammer Games, 2017) Call of Duty: Modern Warfare - 81/2.4 (Infinity Ward, 2019) Call of Duty: Black Ops 3 - 81/4.9 (Treyarch, 2015) Call of Duty 3 - 82/6.6 (Treyarch, 2006) Call of Duty: Black Ops 2 - 83/5.1 (Treyarch, 2012) Call of Duty: Advanced Warfare - 83/5.7 (Sledgehammer Games, 2014) Call of Duty: Black Ops 4 - 85/4.1 (Treyarch, 2018) Call of Duty: World at War - 85/7.6 (Treyarch, 2018) Call of Duty 2 - 86/8.5 (Infinity Ward, 2005) Call of Duty: Modern Warfare 3 - 88/3.4 (Infinity Ward, 2011) Call of Duty: Black Ops - 88/6.6 (Treyarch, 2010) Call of Duty 91/8.1 (Infinity Ward, 2003) Call of Duty 4: Modern Warfare - 92/8.5 (Infinity Ward, 2007) Call of Duty: Modern Warfare 2 - 94/6.5 (Infinity Ward, 2009)