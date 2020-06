PS5, evento di presentazione con quasi il doppio degli spettatori di PlayStation 4

L'evento di presentazione di PS5 ha totalizzato quasi il doppio degli spettatori rispetto al reveal di PlayStation 4, considerando le sole visualizzazioni su YouTube.

Sappiamo già che il trailer di PS5 è il video PlayStation più apprezzato su YouTube, e che la diretta è stata la più vista di sempre, con 4,5 milioni di like su Instagram, ma a quanto pare il successo mediatico della nuova console Sony non termina qui.

Ad oggi, infatti, la presentazione di PlayStation 5 ha generato oltre 80 milioni di visualizzazioni combinate: quasi il doppio rispetto ai 53 milioni del reveal di PS4.

Si tratta inoltre esattamente del doppio delle visualizzazioni rispetto al primo E3 dell'attuale ammiraglia, nonché di un valore molto superiore ai 55 milioni dell'ultimo E3 a cui la casa giapponese ha partecipato.

Questi numeri dimostrano, al netto delle perplessità sul design di PS5, che la nuova console sta riscuotendo un grande successo e che Sony in effetti non ha bisogno della fiera di Los Angeles per attrarre l'attenzione degli utenti.