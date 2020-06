PS5: la nostra reazione sul design in video

La presentazione dei giochi PS5 si è chiusa come ben sappiamo con il design della console, un form factor aggressivo e futuristico che sta già facendo discutere e divide gli appassionati tra chi la adora e chi la detesta. Al termine dell'evento abbiamo registrato un video in cui raccontiamo le nostre impressioni a caldo sull'aspetto di PlayStation 5. Una piccola anticipazione? Umberto, Pierpaolo e Alessio non sono del tutto convinti della scelta di Sony per la sua next-gen.

Ovviamente la presentazione del design di PS5 ha rappresentato la ciliegina sulla torta su un evento ricco di giochi, ma a colpire è stata anche la scelta di lanciare la console in due versioni: una solo digitale e una con il lettore di dischi. Voi che ne pensate? Vi è piaciuto il design di PS5? Fatecelo sapere nei commenti.