Astro's Playroom su PS5 sarà incluso gratis nella nuova console Sony

Astro's Playroom per PS5 è stato annunciato ieri all'evento di presentazione della nuova console e potrebbe trattarsi, in effetti, del primo gioco da provare su PS5 per molti nuovi utenti della console, considerando che si troverà incluso gratis in ogni PS5.

Astro's Playroom è il seguito dell'ottimo Astro Bot: Rescue Mission per PlayStation VR da parte del Team Asobi di Sony Japan Studio, ma in questo caso è tutto costruito per sfruttare al meglio le caratteristiche del controller DualSense.

Si tratta di una sorta di platform multi-evento, di fatto una raccolta di quattro mondi di gioco ognuno caratterizzato da un'ambientazione diversa e incentrato su varie particolari meccaniche del gameplay che puntano a sfruttare le caratteristiche del DualSense.

Si tratta, in un certo senso, di una raccolta di giochi propedeutici a capire le nuove possibilità offerte dal controller di PS5, ma considerando la capacità degli autori, dimostrata già con Astro Bot: Rescue Mission, possiamo aspettarci che anche questo Astro's Playroom possa essere decisamente divertente.

La cosa positiva è che il gioco è praticamente compreso con ogni PS5, disponibile gratuitamente con l'acquisto della nuova console Sony, cosa che ovviamente porterà a una sua notevole diffusione e consentirà a tutti di prendervi parte. Vediamo dunque il primo trailer di presentazione per il gioco riportato qui sopra.