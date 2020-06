PS5: 4,5 milioni di like su Instagram e la diretta più vista di sempre su YouTube

Nella società del 2020 il successo di un'iniziativa si misura anche dalla capacità di fare bene sui social. Da questo punto di vista Sony sta lavorando molto bene. La presentazione Future of Gaming di PS5 di ieri, per esempio, è riuscita a richiamare un pubblico che solitamente si vede solo durante l'E3. Le dirette sono state viste da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, mentre la foto della console ha superato i 4,5 milioni di like su Instagram. Il video del design della console è stato visto 11 milioni di volte in 21 ore, entrando di prepotenza tra le tendenze di YouTube. Anzi, la diretta è stato l'evento di gaming più visto di sempre.

Avere una forte penetrazione social non è diretto indice di successo, ma è un buon termometro per capire il pensiero e le intenzioni delle persone. Per questo motivi tutti i colossi dell'intrattenimento non possono fare a meno di avere una forte presenza su queste piattaforme.

Da quello che vediamo, Sony può contare su un livello di esposizione social estremamente forte. Il logo di PS5 è diventato l'immagine gaming di maggior successo di Instagram, mentre il controller DualSense ha infranto dei record di popolarità su Twitter. La foto dell'hardware PlayStation 5 è giù stata apprezzata da 4,5 milioni di persone solo sull'account Instagram ufficiale internazionale. In meno di 24 ore.

Su YouTube sono già 11 milioni le visualizzazioni del video dell'hardware (terzo tra le tendenze italiane), ai quali si aggiungono i 5 milioni del trailer di Marvel's Spider-Man: Miles Morales (settimo tra le tendenze) e i 3,1 milioni di Horizon Forbidden West (ventiseiesimo).

Inoltre la diretta è stata l'evento di gaming più visto di sempre, superando le dirette E3 degli scorsi anni. Lo ha detto su Twitter Millie Amand, YouTube Statistics Manager.

Ora che Sony ha presentato il Futuro del Gaming, diteci: vi è piaciuto?