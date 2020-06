PS5, Sony ha presentato il Futuro del Gaming: vi è piaciuto?

Sony ieri sera ha finalmente presentato PS5 e il Futuro del Gaming. Il colosso giapponese ha finalmente svelato quasi tutte le sue carte, mostrando il design della console e una selezione dei giochi che arriveranno sulla sua next-gen. Siete soddisfatti di quello che avete visto? Vi piace il design alieno della console? Quale gioco vi ha colpito maggiormente? Parliamone!

Dopo tanta attesa è arrivato il giorno che in molti aspettavano: Sony ha svelato il suo Futuro del Gaming. In poco più di un'ora il colosso giapponese ha piazzato una serie di colpi notevoli, ma -forse- riservandosi il colpo del K.O. per un altro momento. D'altra parte anche Microsoft si è tenuta diversi assi nella manica.

La conferenza di ieri, comunque, ha avuto un ritmo e dei contenuti degni di una vera conferenza dell'E3. C'è stato anche il "one more thing", il colpo di scena che ormai non sorprende più nessuno, ma che se non viene previsto lascia un po' l'amaro in bocca. La presenza non solo del design della console, ma di due versioni di PlayStation 5, è un qualcosa che in pochi avevano previsto. E quel modello solo digitale, presumibilmente meno costoso e decisamente più appagante esteticamente, potrebbe rappresentare un problema tra Sony e alcuni suoi partner.

Ma noi siamo qui a parlare della console, lasciando per un momento i numeri da parte. Vi piacciono quelle linee curve? E la combinazione tra il bianco e il nero? Le luci azzurre? Il design ufficiale di PS5 è decisamente aggressivo e fuori dagli schemi, come era prevedibile osservando il Dualsense, ma così audace, anche in questo caso, in pochi lo avevano preventivato. Così come le dimensioni: PS5 rischia di essere la console più grande di sempre, avrete problemi a trovarle uno spazio in salotto?

Parlando dei giochi, invece, molte delle voci sono state confermate. Resident Evil Village, per esempio, sembra proprio il risultato di quanto detto da Dusk Golem nelle settimane scorse: nato da un progetto parallelo, Capcom ha deciso di renderlo un gioco della serie principale per via della qualità del gameplay. Forse ne risente un po' tecnicamente, ma recentemente il publisher sta lavorando molto bene, quindi massima fiducia. A questo punto, però, ci si chiede dove sia finito (se mai è esistito) Silent Hill, altra soffiata dell'insider.





Come previsto si è mostrato Gran Turismo 7, un gioco che ha bisogno di davvero poche presentazioni e che setterà, probabilmente, il benchmark grafico della console al lancio. Eccezionale (soprattutto se visto in 4K) ci è sembrato il nuovo Horizon Forbidden West. Molto promettente anche Ratchet and Clank: Rift Apart e il nuovo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nonostante il "giallo" sulla struttura del progetto.

E che dire di Demon's Souls? Alle prime note del main theme c'è corso un brivido lungo la schiena. Il gioco è eccezionale e potrebbe essere uno di quelli che sfrutta pienamente la potenza della console.

A questi si aggiungono tante altre esperienze di carattere forse minore, con alcuni spunti estremamente interessanti come DEATHLOOP, Ghostwire: Tokyo, Pragmata, Project Athia o NBA 2K21. Si è visto però troppo poco per avere un giudizio preliminare anche solo minimamente completo, ma la lineup sembra già sufficientemente ricca e variegata.

Mancano ancora gli accenni a PSVR2, alla retrocompatibilità e soprattutto al prezzo, ma per la prima volta, non ce ne voglia l'Inside Xbox, la nuova generazione si è mostrata senza filtri. Vi è piaciuta? Di sicuro non mancano gli spunti di discussione.

Adesso la palla torna a Microsoft che ha il dovere di rispondere con un quantitativo simile di contenuti provenienti dai suoi studi interni. La battaglia per la next-gen è finalmente entrata nel vivo e finalmente si parla di qualcosa di concreto.

Noi, per il momento, siamo soddisfatti. Voi? Parliamone!