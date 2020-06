PS5, i presentatori dell'evento erano in CG? Sony rivela la verità

I presentatori dell'evento di ieri sera dedicato a PS5 erano in CG? Si trattava di personaggi virtuali ricavati dai rispettivi sviluppatori, mossi dal potente hardware della nuova console?

Per quanto assurda, questa teoria si è fatta largo sui social trovando numerosi sostenitori, un po' come quando Hideo Kojima si travestì per presentare The Phantom Pain e alcuni pensavano che il suo trucco fosse anche frutto di computer grafica.

Dunque, come stanno davvero le cose? La presentazione di PlayStation 5 oltre ai tanti giochi e annunci nasconeva anche questo clamoroso segreto? A quanto pare, no.

Un rappresentante di Sony, interrogato al riguardo, ha spiegato che i presentatori dell'evento sono stati tutti filmati nelle loro case per via dell'attuale emergenza sanitaria e "ritagliati".

È stato forse questo fattore a rendere variabile la qualità dei video e a creare quegli artefatti che hanno fatto pensare ad alcuni che potesse trattarsi di personaggi virtuali.