F1 2020, lo split-screen ritorna in questo trailer

Lo split-screen è una delle funzionalità che torna in F1 2020. Lo schermo condiviso era una delle caratteristiche più importanti di un videogioco, ma, con l'arrivo dell'online, è sempre più trascurata da parte degli sviluppatori. Codemasters, invece, ha voluto tornare sui suoi passi. In questo trailer ci mostra come funzionerà lo schermo condiviso nel nuovo gioco ufficiale della Formula 1. Nel filmato la Mercedes di Valtteri Bottas e la Racing Point di Lance Stroll si sfidano nel GP del Canada.

Il Gran Premio del Canada è stato un punto fermo del calendario della F1 dalla fine degli anni '60. Il circuito presenta alcune delle zone di frenata più impegnative del Circus, con una staccata molto importante prima del tornante con una stretta alla curva 10. Si tratta di un circuito molto tecnico, sul quale sarà bello sfidare i propri amici.

Per questo motivo lo split-screen per due giocatori è un gradito ritorno in F1 2020. Il video che abbiamo postato in testa alla news mostra diverse regolazioni d'angolo e cambiamenti estetici apportati alla pista di Montreal.

Domenica 14 giugno 2020 i piloti di F1 si sfideranno nuovamente per la finale (virtuale) del campionato di F1 2019. La trasmissione in diretta inizia alle 19:00 sui canali ufficiali di Formula 1, YouTube, Twitch, Weibo e Facebook insieme a numerosi partner internazionali.

F1 2020, invece, sarà pubblicato venerdì 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows (DVD e Steam) e Google Stadia. I giocatori che acquisteranno la Michael Schumacher Deluxe Edition riceveranno contenuti esclusivi e un accesso anticipato di tre giorni.

