Chiquita entra negli eSport: eleggerà il Most Original Player di League of Legends

Chiquita ha deciso di fare il proprio ingresso nel mondo degli eSport e di farlo in maniera insolita, in linea con il proprio posizionamento "originale, naturalmente".

Per questo chiederà agli utenti di eleggere il Most Original Player del più grande torneo italiano, il PG Nationals di League of Legends, in diretta nazionale su Twitch, la piattaforma streaming più amata dai gamer.

Il progetto, realizzato da Bitmama - agenzia creativa del gruppo Reply che conosce a fondo il contesto degli eSports, insieme al team PGESports - è una novità assoluta nel campo degli eGames.

Quello degli eSport è un mondo in crescita esponenziale. In attesa di un vero riconoscimento, gli eSports sono considerabili come attività sportiva vera e propria, un fenomeno in costante crescita soprattutto fra Generazione Z e Millennial. In Italia si contano 7,9 milioni di fan compresi tra i 16 e i 69 anni, nel mondo circa 450 milioni di utenti.

Per i cosiddetti "pro-player", tutti giovanissimi, il videogioco non è un semplice passatempo, ma un'attività reale con allenamenti, organizzazione, studio e disciplina. Diventati ormai delle star di portata internazionale, si esibiscono all'interno di veri e propri campionati.

Il progetto Most Original Player di Chiquita si sviluppa su un totale di 8 settimane e si articola su più fasi.

Si parte con la votazione delle giocate più originali di ogni settimana sui social network del torneo, passando attraverso video contenuti che invitano a votare durante i broadcast delle giornate di gioco; per arrivare alla fase conclusiva con la votazione finale del Most Original Player durante i playoff, fino all'elezione del vincitore assoluto con celebrazione tramite trofeo Chiquita Most Original Player e video dedicato.

"Scoprire che la banana è tra gli snack irrinunciabili per la comunità dei gamer è stata per noi l'occasione per avvicinarci ad un territorio ancora sconosciuto, ma decisamente interessante e potenziale per Chiquita", ha dichiarato Mariaelena Paragone, Marketing Manager di Chiquita Italia.

"Si tratta di un target in continua crescita, non facile da raggiungere con i mezzi tradizionali, e con il quale è necessario comunicare in maniera autentica e partecipativa."

"Abbiamo quindi ritenuto di portare l'originalità di Chiquita all'interno degli eSports, instaurando un dialogo diretto con chi lo vive ogni giorno con passione ed entusiasmo, e con l'obiettivo di consolidare l'iconicità del brand anche tra nuove generazioni di consumatori, che siamo certi continueranno a riconoscere Chiquita come la banana per eccellenza."

L'iniziativa è inoltre promossa con contenuti dedicati sui canali Chiquita, sui canali del torneo PGE e tramite una consistente campagna display con invito alla partecipazione. Per maggiori informazioni visitate il sito www.chiquita.it/blog/the-most-original-player.