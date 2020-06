Star Wars: Squadrons rivelato da un leak: ecco il misterioso Project Maverick

Star Wars: Squadrons è stato rivelato da un leak: il gioco è comparso sull'Xbox Store americano, sebbene la pagina del preorder non porti attualmente da nessuna parte.

Dovrebbe trattarsi del titolo ufficiale di Project Maverick, il misterioso progetto di EA Motive basato sul franchise di Star Wars, con ogni probabilità destinato a essere annunciato durante EA Play Live 2020.

Le cose non sono andate come previsto per Electronic Arts, a quanto pare, e immaginiamo dunque che a breve arriverà una conferma ufficiale del gioco, magari sotto forma di teaser.

Dopodiché, chiaramente, arriverà una presentazione dettagliata nel corso dell'evento del 19 giugno, che potremo vedere a partire dall'1.00, ora italiana, e che includerà senz'altro ulteriori annunci.

Per Star Wars: Squadron, in particolare, si parlava di una possibile beta pensata per testare l'infrastruttura e la qualità dell'esperienza prima del lancio.