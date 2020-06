Ghost of Tsushima: quattro poster da Takashi Okazaki, l'autore di Afro Samurai

Ghost of Tsushima può vantare quattro splendidi poster realizzati da Takashi Okazaki, l'autore di Afro Samurai. Una collaborazione nata dalla passione per lo stile di questo mangaka, ha rivelato il creative director Jason Connell.

"Nel nostro viaggio alla ricerca dello stile di questo gioco, ci è capitato di lavorare con alcuni degli artisti che per noi sono stati fonte d'ispirazione sin dall'inizio", ha detto Connell riferendosi all'atmosfera di Ghost of Tsushima, evidente nel trailer giapponese.

"Artisti in grado di fare breccia nel cuore del nostro pubblico e di dare il loro contributo all'atmosfera samurai che vogliamo ricreare in modo così genuino. Quando abbiamo deciso di riprodurre una piccola porzione del nostro mondo in stile manga, Takashi Okazaki ci è sembrata la migliore scelta possibile."

"Abbiamo adorato il suo lavoro in Afro Samurai e crediamo che il suo stile si presti perfettamente a Ghost of Tsushima, motivo per cui siamo orgogliosi di annunciare la collaborazione che ha portato alla realizzazione di quattro opere d'arte inedite ispirate al nostro gioco."

"Ogni opera raffigura un momento diverso della storia di Jin: le folate di vento che gli faranno da guida, le fiamme che ne distruggono la casa, la maschera che indossa nel diventare lo Spettro e la furia distruttrice che lo accompagna nella lotta contro i mongoli."

"Amo realizzare prodotti che vedrei volentieri o dei quali io stesso sarei ammiratore. In sostanza, mi piace che la gente si appassioni a qualcosa grazie al mio lavoro", ha dichiarato Takashi Okazaki sulle pagine del PlayStation Blog.

"Anche prima di avere avuto l'opportunità di collaborare, Ghost of Tsushima era qualcosa che aveva già fatto breccia nel mio cuore. Adoro lo stile dei manga 'Gekiga' e Ghost of Tsushima me ne ricorda molto le atmosfere."

"Ho preso ispirazione da questo e ho deciso di incorporarlo nel mio lavoro, che spero possa piacervi!" Qui sotto potete ammirare i poster realizzati da Okazaki.