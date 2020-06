Ghost of Tsushima, il trailer giapponese è perfetto per catturare con l'atmosfera del gioco

Il trailer in giapponese di Ghost of Tsushima è davvero il modo migliore per catturare l'atmosfera di questo attesissimo gioco di Sucker Punch. All'interno di questo paio di minuti di filmato si vede tutto quello che caratterizzerà l'esperienza: l'onore, il sangue, la vendetta e ovviamente tanti combattimenti all'arma bianca.

La lingua giapponese, inoltre, non fa che rendere ancora più esotico e autentico il tutto, nella speranza che anche tutto il resto dell'esperienza possa essere all'altezza degli eccezionali valori produttivi mostrati da Ghost of Tsushima. All'interno di questo trailer si vedono scene già mostrate in altre occasioni, ma il particolare montaggio operato da Sucker Punch riesce ad essere particolarmente epico ed emozionante.

Si percepisce la gravità del momento, ovvero che l'isola di Tsushima sta per capitolare sotto la pressione dell'esercito mongolo, si percepisce il peso sulle spalle di Jin, lo Spettro, l'ultimo guerriero rimasto sull'isola, ma non si perde l'occasione per mostrare il particolare sistema di combattimento, le fasi di esplorazione e la violenza che permea ogni scontro.

In altre parole, seppur in giapponese, il trailer riesce a presentare il gioco in maniera perfetta e a farci capire che tra qui e la nuova generazione di console, che stiamo aspettando con una lunga maratona in preparazione dell'evento di PS5, c'è ancora su PS4 qualcosa che vale la pena di giocare.