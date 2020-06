PS5 Reveal Day, ecco il calendario della maratona di Multiplayer.it per il reveal di PlayStation 5

Ecco il calendario completo della maratona che domani 11 giugno 2020 Multiplayer.it dedicherà al PS5 Reveal Day, ossia all'evento di presentazione di PlayStation 5, attesissimo da tutta la comunità dei videogiocatori.

Come potete vedere scorrendo l'elenco sottostante, ci saranno con noi degli ospiti prestigiosissimi. Si comincia alle 10:00 con una pausa caffé speciale in cui interverranno moltissimi redattori, tra i quali Aligi Comandini e Francesco Serino. Alle 11:00 tornerà a trovarci una vecchia conoscenza di Multiplayer.it: Antonio "Tanzen" Fucito, per anni l'uomo PlayStation del sito, che introdurrà la serie dedicata alla storia di PlayStation, che si concluderà alle 18:00. Quindi alle 19:00 ci sarà un'edizione speciale di Il Salottino, in cui si parlerà di PlayStation 5 e che lascerà il posto alle 20:00 ad Aspettando PS5, in cui interverrà il grande Gianluca "Ualone" Loggia. Infine alle 22:00 ci sarà il reveal della console con Pierpaolo Greco e Umberto Moioli, mentre i commenti post evento saranno affidati a Emanuele, Francesco, Alessio, Vincenzo e Aligi.

Leggiamo quindi il calendario completo della giornata: