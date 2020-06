The Last of Us 2, alla scoperta del cast principale

The Last of Us 2 vanta un cast stellare che si presta, voce e performance, all'ultima fatica di Naughty Dog: vediamo un po' più da vicino gli attori principali

A un giorno dalla tanto attesa recensione di The Last of Us 2, aumenta la curiosità verso il gioco e l'impatto che avrà avuto sui redattori di tutto il mondo. Naughty Dog ha più volte detto che questo è il progetto più grande e ambizioso al quale abbia mai lavorato, un concetto espresso anche nella nostra anteprima da cui ha iniziato a emergere il valore di una produzione tanto grande. L'ultimo viaggio di Ellie, o forse no considerate le parole di Neil Druckmann su un possibile The Last of Us 3, si prospetta molto denso, destinato a far parlare di sé più di quanto non abbia fatto finora. Nell'attesa di leggere la recensione e poi valutare di persona il lavoro svolto dal team di sviluppo, rispolveriamo quel cast stellare che, del resto, è il cuore pulsante di The Last of Us 2: senza questi attori, il gioco non sarebbe quello che è. In questo articolo prenderemo in considerazione solo i personaggi principali e altri eventualmente già mostrati nel corso del tempo, evitando di citarne il ruolo nella trama e lasciando da parte per ragioni di spoiler il resto di loro.



Ellie - Ashley Johnson Una protagonista che non avrebbe bisogno di presentazioni, Ashley Johnson riprende i panni di Ellie dopo averla interpretata nell'originale The Last of Us e nel DLC Left Behind. Nota per aver interpretato il ruolo di Crissy Seaver nella sit-com Genitori in Blue Jeans, Ashley ha dato voce anche a diversi personaggi videoludici e non, come Terra nella serie televisiva Teen Titans, Teen Titans Go! e nel videogioco Teen Titans. Se avete buon occhio - e buona memoria - la ricorderete inoltre per il ruolo di Mary Beth Caldwell nel film The Help e quello della cameriera Beth in The Avengers. Sono solo alcune citazioni di una carriera cinematografica e televisiva piuttosto ricca.



Joel - Troy Baker Tanto poco si sa del ruolo di Joel in The Last of Us 2 quanto invece non ci sono segreti per Troy Baker, che gli presta corpo e voce: cinema e tv non sono il suo pane, avendo poco all'attivo, ma se scorrete la lista dei giochi ai quali ha lavorato in qualità di doppiatore (e, più raramente, anche dal lato della motion capture) c'è da rimanerne impressionati. Pensate a un gioco, soprattutto tripla A, e quasi sicuramente trovate il suo zampino. Da Delsin di Infamous: Second Son, a Sam Drake in Uncharted 4, Higgs Monaghan in Death Stranding, Booker DeWitt in BioShock Infinite e ancora Jake Muller in Resident Evil 6, James Sunderland in Silent Hill HD Collection fino a Bruce Banner nel prossimo Marvel's Avengers, la sua presenza è una garanzia.



Tommy - Jeffrey Pierce Tommy ha ricoperto un ruolo importante nel primo gioco e, da quel poco che sappiamo di The Last of Us 2, ha contribuito a trasformare Jackson in una vera e propria cittadina sicura - un piccolo paradiso in un mondo post apocalittico. È interpretato da Jeffrey Pierce, famoso per aver interpretato Trevor Dobbs nella web serie di Amazon, Bosch. Ha anche ricoperto diversi ruoli in ambito televisivo e cinematografico, mentre per quanto riguarda i videogiochi ha prestato la voce ad alcuni personaggi di Call of Duty: WWII.



Dina - Shannon Woodward Abbiamo visto Dina in alcuni trailer, dai quali è emersa la sua possibile relazione con Ellie (o comunque un interesse reciproco). Il suo ruolo sembra essere centrale in The Last of Us 2 e c'è chi ha ipotizzato che il sentimento di vendetta di Ellie dipenda proprio da Dina, o meglio da ciò che qualcuno potrebbe averle fatto. A interpretarla è Shannon Woodward, Elsie Hughes nella serie televisiva Westworld e Sabrina Collins in Aiutami Hope! Si tratta solo di alcuni dei ruoli ricoperti tra cinema e tv ma sono i più conosciuti.



Jesse - Stephen A. Chang Altro sopravvissuto facente parte della comunità di Jackson, Jesse sembra abbia avuto una relazione con Dina e faccia parte delle unità di pattuglia per la sicurezza dell'insediamento assieme a lei, Ellie, Joel e Tommy. Non sappiamo ancora se e quale ruolo giocherà nella narrazione. A interpretarlo è Stephen A. Chang, conosciuto per le serie televisive Shameless, Artificial e Captain Marvel. The Last of Us 2 è il primo lavoro in ambito videoludico.