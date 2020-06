Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, aggiornamento da 84 GB per la Stagione 4?

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare hanno ricevuto un aggiornamento per la Stagione 4 che su Xbox One sembra pesare la bellezza di 84 GB.

A quanto pare, tuttavia, si tratta di un bug: l'update per la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare è pari a 32 GB su PS4 e 45 GB su PC, dunque il valore dovrebbe essere simile sulla console Microsoft.

Activision ha chiarito di essere al corrente del problema e di star lavorando per risolverlo, ma quanto accaduto non fa che enfatizzare un problema concreto, ovverosia lo spazio eccessivo occupato dal gioco su hard disk.

Allo stato attuale, infatti, l'installazione di Call of Duty: Modern Warfare occupa 187 GB: un'enormità, specie se consideriamo le prospettive future. PS5, ad esempio, equipaggia un SSD di dimensioni inferiori a un terabyte.

Il publisher ha dichiarato che effettuerà una serie di ottimizzazioni per migliorare la compressione dei dati e consentire così la riduzione dell'ingombro: sarebbe quantomeno auspicabile, specie per gli utenti con connessioni lente che ogni volta devono affrontare download di tali entità.

We're actively investigating an issue for #ModernWarfare where some players on Xbox are seeing a larger than expected download size for today's update. Stay tuned for updates