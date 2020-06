Fortnite Capitolo 2, cinque cose da fare prima che cominci la Stagione 3

Manca circa una settimana all'arrivo della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2: l'attesa naturalmente è alle stelle, anche considerando che prima sarà possibile vivere l'evento il Dispositivo, durante il quale probabilmente la mappa di gioco verrà sommersa dall'acqua. Ma, proprio perché non manca troppo tempo, è opportuno ricordare cinque cose da fare prima che cominci la Stagione 3.

Punto numero uno: dovreste completare il vostro Pass Battaglia a pagamento. Le skin di Miaoscolo, Brutus, Mida, Skye e compagnia sono rimaste a disposizione per oltre due mesi, eppure potreste non aver giocato a sufficienza; anche considerando che soprattutto nel corso della Stagione 2 il Battle Royale di Epic Games non è stato generoso, per quanto riguarda i punti esperienza garantiti ai giocatori. Tutti gli oggetti cosmetici non sbloccati in tempo verranno automaticamente perduti con l'inizio della Stagione 3. Figurarsi poi ottenere tutte le skin oro...

Punto numero due: completare le sfide di Deadpool. Eh sì, potreste anche esservene dimenticati, ma dalla schermata del Pass Battaglia è possibile accedere al covo segreto del vostro criminale preferito. Sapete che in questo modo è possibile sbloccare un costume di Deadpool con ben due varianti? Anche le sfide in collaborazione con Marvel Studios spariranno non appena comincerà la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Correte a dare un'occhiata a quegli obiettivi, finché siete in tempo!

Terza cosa che dovreste fare finché siete in tempo: completare gli obiettivi di Maya. I progressi sono visualizzabili nella schermata di potenziamento eroi: ogni sfida di Maya portata a termine vi donerà un accessorio con cui personalizzare la vostra skin personale. Le missioni non sono particolarmente complesse, ma richiedono un po' di attenzione: potreste averle facilmente trascurate nelle ultime settimane.

Punto quarto: visitare le aree della mappa di gioco che con tutta probabilità spariranno con l'inizio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Lo sappiamo, lo sappiamo: "come facciamo a sapere quali zone spariranno"? Proseguiamo almeno seguendo la logica: di certo il paragrafo dell'Agenzia verrà portato a termine. Dunque dovreste visitare Lo Squalo, il Pozzo, la Grotta, e l'Agenzia stessa, perché magari non spariranno del tutto, ma è praticamente certo che subiranno modifiche importanti con l'avvio della nuova stagione. Oh, vi abbiamo anche fornito una guida per entrare nei Vault senza scheda di accesso.

Quinto ed ultimo punto: vincere l'ombrello stagionale. Nel corso della Stagione 2 (come in tutte le precedenti) la prima vittoria in qualsiasi modalità di gioco tra Singolo, Coppie e Squadre garantisce l'ottenimento di un ombrello / deltaplano esclusivo, perfettamente a tema con Mida e l'Agenzia. Avete già ottenuto il vostro? Se così non è, dovreste assolutamente vincere una partita entro una settimana. Provate a farlo in compagnia dei vostri amici.