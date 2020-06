Gran Turismo 7 su PS5, un ulteriore indizio punta alla presentazione di stasera

Gran Turismo 7 per PS5 potrebbe fare il proprio debutto con un annuncio durante la presentazione della nuova console Sony, che verrà trasmessa stasera a partire dalle 22.00.

A puntare in tale direzione è un nuovo indizio dopo la registrazione dei marchi Gran Turismo e Polyphony Digital in Argentina, ovverosia il fatto che anche Kazunori Yamauchi abbia retweettato il post di PlayStation sull'evento, ricordando l'orario dello streaming in Giappone.

In genere questo tipo di intervento viene giustificato appunto dal fatto di essere in qualche modo coinvolti nello show, e operazioni simili sono state effettuate nelle ultime settimane anche da game designer legati a progetti differenti, vedi ad esempio Silent Hill con Masahiro Ito.

Insomma, a due anni e mezzo dal debutto di Gran Turismo Sport esiste la possibilità che stasera assisteremo all'annuncio di un nuovo episodio della serier targata Polyphony Digital.

Per scoprire se le cose andranno così o meno, ribadiamo l'appuntamento con la presentazione di PS5, che durerà ben due ore e che seguiremo in diretta al culmine della lunga maratona di Multiplayer.it.