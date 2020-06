Pokémon GO: Weedle protagonista del Community Day di giugno, con una mossa esclusiva

Ormai è tempo di pensare al prossimo Pokémon GO Community Day di giugno 2020, che si terrà ufficialmente entro la fine del mese corrente. Niantic Labs, in proposito, ha condiviso con tutti i giocatori il mostriciattolo tascabile che ne sarà protagonista, oltre alla sua mossa esclusiva. Diamo un'occhiata ai dettagli.

Il protagonista del prossimo Community Day di giugno 2020 di Pokémon GO sarà Weedle, un mostriciattolo di tipo insetto / coleottero ben noto ai giocatori, dato che è presente nel franchise sin dalla prima generazione di Kanto. L'evento in sé avrà luogo il prossimo 20 giugno 2020 (cioè tra due sabati) nella fascia oraria 11.00-17.00 (orario italiano locale). Ci sarà tutto il tempo per ripassare il verso di Weedle tramite il sito web speciale che vi abbiamo indicato di recente: permette di ascoltare tutti i versi dei Pokémon di prima generazione.

Il 20 giugno 2020 insomma sarà il gran giorno di Weedle: per la prima volta, oltre ad uno spawn aumentato, Niantic Labs rilascerà la sua versione Shiny o Cromatica. E chiaramente tutti gli esemplari evoluti nel corso dell'evento apprenderanno una mossa esclusiva altrimenti inottenibile, vale a dire: Giravvita.

Va da sé che, sempre nella fascia oraria indicata della giornata, tutti i giocatori di Pokémon GO potranno accedere ad una serie di bonus interessanti: punti esperienza, caramelle e schiusa da uova più rapida. Questi dettagli verranno presumibilmente chiariti attorno al 20 giugno 2020; approfittiamone per ricordare, infine, che durante i mesi estivi Niantic Labs ha anche già programmato il Pokémon GO Fest 2020.