Pokémon GO Fest 2020: le date ufficiali, sarà possibile giocare da casa

Gli sviluppatori di Niantic Labs si sono finalmente pronunciati sul Pokémon GO Fest 2020. Per chi non lo sapesse, il GO Fest consiste in uno o più eventi annuali che quasi sempre si tengono durante l'estate in alcune, precise località di tutto il mondo. In quei giorni gli Allenatori arrivano da ogni paese, e si dedicano alla propria passione in compagnia.

Siamo innanzitutto in possesso delle date ufficiali del Pokémon GO Fest 2020: attualmente Niantic Labs ha confermato che si terrà un solo evento, nei giorni del 25 e del 26 luglio 2020. A causa dell'emergenza sanitaria attualmente in corso in numerosissime aree del pianeta, in via del tutto eccezionale sarà possibile giocare da casa. In generale giocare da casa a Pokémon GO è ora molto intuitivo ed appagante, grazie a tutte le modifiche strutturali introdotte nell'app negli ultimi due mesi.

Insomma, Niantic Labs sta ricalibrano l'intero appuntamento annuale. Per esempio, verranno comunque proposti dei biglietti da acquistare con denaro reale: ma non saranno in numero limitato e fungeranno da "virtual ticket". I possessori avranno accesso a tutta una serie di bonus, missioni speciali e funzionalità inedite, che verranno svelati da Niantic Labs nelle prossime settimane. Gli sviluppatori hanno anche promesso delle nuove occasioni per giocare assieme su Pokémon GO in compagnia dei propri amici.

In occasione del Pokémon GO Fest 2020 potrebbero essere rilasciati due o più Pokémon Shiny / cromatici, come è sempre accaduto in passato: vi terremo aggiornati. Eccovi la prima immagine disponibile condivisa sulle piattaforme social.