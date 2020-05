Fortnite e Recon Expert, la skin più rara del gioco è ora disponibile per l'acquisto nel negozio

La skin più rara del gioco è tornata su Fortnite Capitolo 2 e nel momento in cui scriviamo può essere acquistata da chiunque all'interno del negozio di gioco di Epic Games. Si tratta naturalmente della leggendaria Recon Expert: scopriamo tutti i dettagli e ricordiamola in questo rapido articolo.

La Recon Expert (Esperto Ricognitore, nella traduzione italiana) è la skin più rara di Fortnite Capitolo 2, in tutta la sua storia. O meglio, lo era: difatti non tornava disponibile per l'acquisto da ben 922 giorni, cioè dalla prima stagione in assoluto del Battle Royale di Epic Games. Adesso chiunque potrà acquistarla nel negozio di gioco, per un prezzo di appena 1200 V-buck (cioè circa 12 euro al cambio), lo stesso che aveva a suo tempo. E possiede anche uno stile aggiuntivo gratuito, con cappellino: potreste sfoggiarlo in occasione dell'evento finale Doomsday di questo fine settimana.

La rarità delle skin di Fortnite è assegnata dai giocatori, e non dagli sviluppatori. I costumi cosmetici più ambiti sono solitamente quelli che tornano meno spesso nella rotazione giornaliera degli acquisti, a prescindere dalla loro bellezza estetica o meno. Sicuramente in queste ore Epic Games sta guadagnando milioni con la vendita della Recon Expert: c'è chi la ha attesa per ben due anni pur di poterla aggiungere alla propria collezione. Avrete abbastanza tempo per acquistarla: resterà nel negozio fino alle 00:59 di oggi giovedì 28 maggio 2020.

Eccovi un'immagine dell'Esperto Ricognitore: vi piace o la ritenete una skin semplicemente identica a tutte le altre, che se non fosse per la sua rarità sarebbe stata presto dimenticata da tutti?