The Last of Us 2: la presentazione ci è piaciuta? Un video con le nostre impressioni dopo lo State of Play

The Last of Us 2 è tornato a mostrarsi ieri come unico elemento del nuovo State of Play di Sony, in un video che ha mostrato anche otto minuti di gameplay inedito oltre a un condensato di elementi narrativi tratti dai trailer precedenti, e ne abbiamo discusso subito con un video sulle impressioni a caldo per questa nuova presentazione.

Nel caso non l'abbiate visto in precedenza, vi riproponiamo dunque qui sopra il video della diretta andata in onda ieri sera dopo la presentazione dello State of Play di The Last of Us 2, con Pierpaolo Greco e Francesco Serino che dicono la loro sul nuovo gioco Naughty Dog per PS4, destinato a sconvolgere il panorama videoludico.

La discussione verte su vari aspetti della presentazione, dal gioco stesso alle modalità comunicative adottate da Sony e Naughty Dog in questo periodo di avvicinamento all'uscita di The Last of Us 2 sul mercato, dunque ci sono diversi spunti di riflessione al riguardo all'interno del video.

Su The Last of Us 2 ovviamente c'è poco da discutere, quanto visto è impressionante e per una sua valutazione più precisa si attende ormai la recensione di Multiplayer.it, affidata peraltro proprio a Francesco, la cui uscita è fissata per il 12 giugno 2020 alle ore 9:00 di mattina, in contemporanea con la scadenza dell'embargo in tutto il mondo.

Interessante però è anche prendere in considerazione la modalità di presentazione e l'efficacia dello State of Play in questo senso, dopo quello effettuato per Ghost of Tsushima. Proprio riguardo quest'ultimo, è interessante notare come al confronto The Last of Us 2 risulti molto meno seguito sui social rispetto al gioco Sucker Punch, stranamente, secondo quanto emerso di recente.

Ricordiamo infine che l'uscita di The Last of Us 2 su PS4 è fissata per il 19 giugno 2020.