Multiplayer Risponde torna oggi su Twitch alle 15: fate le vostre domande!

Come ogni giovedì, torna Multiplayer Risponde. La nostra rubrica di approfondimento sarà in diretta oggi a partire dalle ore 15:00 con un nuovo appuntamento, rigorosamente in live. Vincenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande e, come sempre, darà la precedenza a quelle scritte nei commenti di questa news.

Approfittatene!

Gli argomenti di cui parlare sono molteplici: la tematica principale è probabilmente The Last of Us 2, protagonista di una nuova presentazione nello State of Play andato in onda proprio ieri sera, con tutte le tematiche che si porta dietro dalla qualità del gioco ai contenuti che lo caratterizzano, dall'estrema violenza messa in scena alle questioni sociali messe in scena fino all'annosa questione della situazione dei lavoratori in Naughty Dog, dunque già questo è un argomento che potrebbe riempire una puntata.

Tuttavia, ci sono molti altri spunti di discussione, come la presentazione di PS5 che sembra ormai indirizzata definitivamente ai primi di giugno, forse per il 3 giugno 2020 visto che su questa data punta anche l'affidabile Jason Schreier e da qui possiamo domandarci ovviamente quali possano essere i contenuti dell'evento, considerando anche che secondo alcune fonti nel corso della presentazione potrebbe non esserci spazio né per il prezzo né per la data di uscita.

Insomma, c'è veramente un bel po' da discutere, dunque non dovete fare altro che iniziare a scrivere le domande nei commenti qui sotto per avere una risposta da parte di Vincenzo Lettera oggi pomeriggio. Ribadiamo inoltre che l'appuntamento di oggi è alle ore 15:00, dunque leggermente anticipato rispetto al solito.

Potete seguire la live all'interno di questa notizia o direttamente sul nostro canale Twitch, anche da mobile utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi al canale per ricevere le notifiche relative a nuove dirette!