TIM: 5 euro di ricarica gratis con il bonus del 28 maggio 2020, come ottenerlo da App MyTIM

Se avete bisogno di una ricarica telefonica, se il vostro operatore mobile è TIM e se avete qualche minuto di tempo a disposizione, siete fortunati: state per ottenere 5 euro di ricarica gratis senza troppi sforzi. Vi spieghiamo come fare con il nuovo appuntamento con la promo Ricarica Online di TIM di oggi 28 maggio 2020.

Solo oggi, giovedì 28 maggio 2020, sarà possibile ottenere un bonus ricarica grazie al servizio Ricarica Online di TIM con una ricarica di almeno 15 euro dell'operatore TIM. Innanzitutto va tenuto d'occhio l'orario: la promozione è valida solo ed esclusivamente entro le 23:59 di oggi 28 maggio 2020; inoltre dovrete utilizzare l'app MyTIM per effettuare la ricarica in questione, seguendo i semplici passaggi riportati a schermo.

I tagli di ricarica validi per ottenere il bonus di 5 euro gratis sono quelli di 15 euro, 25 euro e 50 euro: otterrete così, rispettivamente, 20 euro, 30 euro e 55 euro, davvero niente male. Vale la pena ricordare che quelle proposte da TIM su app MyTIM sono tutte ricariche standard, e non le famigerate ricariche speciali: dunque riceverete l'esatto ammontare di credito telefonico per il quale avete pagato, senza servizi aggiuntivi di compensazione.