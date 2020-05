The Last of Us 2, quando scade l'embargo della recensione?

Si prospetta già essere una delle recensioni più importanti dell'anno, ma d'altra parte The Last of Us 2 per PS4 è sicuramente uno dei videogiochi più in vista di questo 2020, per molti è semplicemente IL titolo più importante di quest'anno. Un blockbuster che dovrà dimostrare, per l'ennesima volta, le capacità e le competenze di Naughty Dog, software house che ha saputo realizzare videogiochi che hanno fatto la storia e che, nuovamente, dovrà superare le altissime aspettative.

Francesco Serino lo sta già giocando e sulle sue spalle ricadono l'onore e l'onere di scrivere l'attesissima recensione che potremo pubblicare venerdì 12 giugno 2020 alle ore 9:00 di mattina: questi sono il giorno e l'ora di scadenza dell'embargo di The Last of Us 2. Dovrete quindi aspettare, ancora, un paio di settimane abbondanti ma potete stare tranquilli perché tra lo State of Play già annunciato e previsto per mercoledì 27 maggio alle 22 (live che chiaramente seguiremo sul nostro sito e sul canale Twitch) e qualche altra sorpresa che sicuramente non tarderà ad arrivare, l'attesa sarà meno dura del previsto.

Se volete dare un'occhiata all'eccitazione di Francesco e del sottoscritto (sì, anche io non ho potuto fare a meno di giocarlo per dare "supporto" al prescelto), vi consiglio vivamente di dare un'occhiata al video che trovate poco sopra. D'altra parte non capita tutti i giorni di ritrovarsi tra le mani un titolo così importante. E voi ce la farete ad attendere tutti questi giorni per leggere e vedere la nostra recensione? Credete che la nostra valutazione e, magari anche la votazione, saranno all'altezza delle vostre aspettative?