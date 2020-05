The Last of Us 2: annunciato uno State of Play dedicato

Sony ha annunciato uno State of Play dedicato esclusiva a The Last of Us 2. Sarà trasmesso mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 22:00. Stando alla descrizione ufficiale sarà molto simile a quello di Ghost of Tsushima di qualche giorno fa, ossia mostrerà diversi minuti di gioco, probabilmente non commentati.

Cosa aspettarsi dall'evento? Ormai il gameplay di The Last of Us 2 è noto, anche se mancano da chiarire alcuni aspetti relativi alla struttura di gioco. Inoltre Naughty Dog potrebbe mostrare delle sequenze di gioco avanzate, in modo tale da andare oltre quanto mostrato ufficialmente finora. Naturalmente riteniamo che eviterà ogni possibile anticipazione e si limiterà a farci vedere il gioco nella sua purezza.

The Last of Us 2 è una delle ultime grandi esclusive di Sony per PS4. Si tratta del seguito di uno dei giochi più amati su PS3, nonché dell'ultimo gioco di Naughty Dog per la console di attuale generazione. Ultimamente ci sono state molte polemiche per del materiale trafugato che ha mostrato alcune sequenze narrative del gioco piene di anticipazioni, ma l'attesa è rimasta comunque altissima per quello che potrebbe essere uno dei più grossi capolavori di questa generazione. Inoltre ha anche una sua birra ufficiale, cosa volere di più?

Come fatto per lo State of Play di Ghost of Tsushima, noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta e lo commenteremo per voi. Presto vi comunicheremo tutti i dettagli della serata live!