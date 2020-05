PS5, Naughty Dog svilupperà un gioco fantasy dopo The Last of Us 2?

Il primo gioco di Naughty Dog per PS5 potrebbe essere un fantasy. Cosa vi sembra come idea? Non ci sono, ovviamente conferme e annunci ufficiali, ma John Sweeney, l'Art Director di The Last of Us 2 e Uncharted 4, ha pubblicato su Twitter una serie di immagini piene di fascino.

Che Naughty Dog non stia lavorando solo a The Last of Us: Parte II è ovvio, nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali in merito. Nessuno studio di queste dimensioni e con questa solidità finanziaria non sta già pensando a "cosa fare dopo". Soprattutto quando la sua ultima fatica è in procinto di arrivare nei negozi. Cosa fare quindi? Continuare sfruttando le licenze create o provare un qualcosa di nuovo? A vedere le immagini postate da John Sweeney, l'Art Director dello studio, la strada scelta potrebbe essere la seconda.

Non sappiamo se quanto postato sia l'antipasto di un gioco non ancora annunciato, di un progetto che poi è evoluto in qualcos'altro o di un semplice esercizio stilistico da parte di John Sweeney. L'Art Director, però, ha detto di aver lavorato a lungo su questo progetto, per uscire da quella che ha chiamato la sua "confort zone". E visto che dubitiamo che una persona nella sua posizione abbia tanto tempo libero, immaginiamo questo faccia parte di un qualche progetto dello studio.

Il soggetto, infatti, sembra distante da tutto quello fatto finora da Naughty Dog nonostante i colori, l'inquadratura e il senso estetico possano essere perfettamente adatti a The Last of Us 2. Solo che a cavallo non c'è Ellie o Joel, ma è un guerriero armato di arco, spada e scudo, con una mantella scura gettata sulla testa. Sullo sfondo, inoltre, si vede una città aggrappata sul fianco di una montagna, circondata da alcune cascate ricche d'acqua.

Il paesaggio perfetto per un gioco fantasy, un'avventura dal respiro più ampio rispetto a quelle classiche di Naughty Dog, ma in grado di mantenere immutato l'eccezionale gusto estetico e art direction dello studio.

Come vi sembrano le immagini? Vi piacerebbe un'avventura fantasy firmata da Naughty Dog?