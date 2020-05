Xbox Series X, Phil Spencer ha una "sorpresa" per il podcast con Reggie Fils-Aime

Phil Spencer, il capo di Xbox e uomo immagine della divisione gaming di Microsoft, parteciperà alla prossima puntata del podcast di Reggie Fils-Aime e Harold Goldberg. Ma non solo, durante la puntata i due presentatori hanno detto che Spencer porterà una "sorpresa" per tutti i fan.

Reggie Fils-Aime non deve amare molto la sua condizione di "pensionato". Dopo aver lasciato Nintendo, infatti, lo troviamo impegnato in molteplici attività, dal suo ingresso nel consiglio di Spin Master alla partecipazione ai The Game Awards 2019. Adesso Reggie si è messo anche a fare podcast.

Talking Games With Reggie & Harold è la trasmissione che conduce insieme al fondatore del New York Videogame Critics Circle Harold Goldberg. La prima puntata ha ospitato Geoff Keighley, la seconda, invece, avrà ospite nientemeno che Phil Spencer.

Domani 26 maggio alle 18 italiane andrà in onda questo nuovo episodio, un appuntamento imperdibile, secondo i creatori. Spencer, infatti, "ha una 'sorpresa' per tutti i fan". Di cosa si tratterà? Visto il periodo, non possiamo che pensare a un qualcosa legato a Xbox Series X. Lo sapremo solo domani, ma "our bodies are ready".